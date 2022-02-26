Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Клуб Бекхэма готов пригласить Месси в МЛС

26 Февраля 2022 • 21:24 Комментировать
ПСЖ
0:1
Сент-Этьен
1.16 8.00 16.00
1-й тайм

Еще одно приглашение для Лионеля Месси в МЛС - после того, как это сделал Гонсало Игуаин, интерес к приглашению аргентинской суперзвезды выразил и клуб Дэвида Бекхэма, «Интер» из Майами. Инициатива, правда, исходит не от Бекхэма, а от его делового партнера по клубу Хорхе Масу, который поделился своими надеждами в интервью Miami Herald.

- Месси - один из лучших игроков в мире. Мы хотим пригласить его в «Интер Майами», если он решит оставить «ПСЖ». Есть ли реальный шанс? Мы работаем над этим. Я оптимист. Вероятность есть, - заявил Мас.

В текущем сезоне Лионель Месси сыграл в пятнадцати играх чемпионата в составе своего клуба, в них он забил два гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ СЕНТ-ЭТЬЕН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Страсбург 0:0 Ницца 2.18 3.35 3.45
Идет 23 минута ПСЖ 0:1 Сент-Этьен 1.22 7.20 13.00
27.02  15:00 Монако ... Реймс 0.00 0.00 0.00
27.02  17:00 Брест ... Лорьян 2.09 3.15 4.10
27.02  17:00 Метц ... Нант 2.95 3.30 2.50
27.02  17:00 Анже ... Ланс 3.30 2.80 2.65
27.02  17:00 Клермон ... Бордо 1.83 3.85 4.30
27.02  19:05 Труа ... Марсель 4.40 3.80 1.83
27.02  22:45 Лион ... Лилль 1.93 3.75 3.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Февраля
22:35 · Франция. Лига 1
Месси, Неймар и Мбаппе сыграют в стартовом составе «ПСЖ» против «Сент-Этьена»
21:24 · Франция. Лига 1
Клуб Бекхэма готов пригласить Месси в МЛС
21:09 · Италия. Серия А
Февр не жалеет о срыве трансфера в «Милан»
21:07 · Франция. Лига 1
Джо Коул: «Я большему научился у Руди Гарсии, нежели у Моуринью или Анчелотти»
20:39 · Франция. Лига 1
Месси красиво поздравил супругу с днем рождения
14:19 · Франция. Лига 1
Почеттино поддержал Рамоса
13:57 · Англия. Премьер-лига
Секо Фофана – главная цель «Ньюкасла» на летнее трансферное окно
10:58 · Франция. Лига 1
Стали известны 3 условия от Мбаппе для продления контракта с «ПСЖ»
24 Февраля
22:48 · Англия. Премьер-лига
Анелька: «Погба стоит перейти в «ПСЖ»
17:18 · Франция. Лига 1
Пети – об игре Месси и Мбаппе: «Мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого»
16:40 · Франция. Лига 1
Мбаппе ответил очередным отказом на продление контракта с «ПСЖ»
16:27 · Испания. Ла Лига
Сын Марадоны: «Убеждён, что Лионель Месси вернётся в «Барселону»
06:57 · Франция. Лига 1
Наставника «Метца» дисквалифицировали на десять матчей
06:21 · Франция. Лига 1
Бывший футболист «ПСЖ» озабочен постоянным отсутствием Рамоса
23 Февраля
23:50 · Франция. Лига 1
Вейналдум: «Я никогда не был несчастлив в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем