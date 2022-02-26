Клуб Бекхэма готов пригласить Месси в МЛС

Еще одно приглашение для Лионеля Месси в МЛС - после того, как это сделал Гонсало Игуаин, интерес к приглашению аргентинской суперзвезды выразил и клуб Дэвида Бекхэма, «Интер» из Майами. Инициатива, правда, исходит не от Бекхэма, а от его делового партнера по клубу Хорхе Масу, который поделился своими надеждами в интервью Miami Herald.

- Месси - один из лучших игроков в мире. Мы хотим пригласить его в «Интер Майами», если он решит оставить «ПСЖ». Есть ли реальный шанс? Мы работаем над этим. Я оптимист. Вероятность есть, - заявил Мас.

В текущем сезоне Лионель Месси сыграл в пятнадцати играх чемпионата в составе своего клуба, в них он забил два гола.