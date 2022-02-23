«ПСЖ» заинтересован в Экитике

«ПСЖ» следующим летом может приобрести нападающего «Реймса» Уго Экитике. По сообщениям клубного инсайдера Адриена Гренье в «Твиттере», команда Почеттино уже давно следит за прогрессом футболиста и намерена побороться за его трансфер следующим летом.

Также отмечается, что за игроком активно следит «Милан». Недавно скаут «россонери» приезжал посмотреть на Экитике в матче между «Реймсом» и «Бордо». Зимой футболист мог оказаться в «Ньюкасле», но сделка сорвалась в последний момент.

В этом сезоне Экитике забил 9 голов и отдал 2 ассиста в чемпионате Франции за «Реймс». В июне футболисту исполнится 20 лет.