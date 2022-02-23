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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» заинтересован в Экитике

23 Февраля 2022 • 18:32 Комментировать
ПСЖ
...
Сент-Этьен
1.16 7.80 15.00
26.02 23:00
«ПСЖ» следующим летом может приобрести нападающего «Реймса» Уго Экитике. По сообщениям клубного инсайдера Адриена Гренье в «Твиттере», команда Почеттино уже давно следит за прогрессом футболиста и намерена побороться за его трансфер следующим летом.
 
Также отмечается, что за игроком активно следит «Милан». Недавно скаут «россонери» приезжал посмотреть на Экитике в матче между «Реймсом» и «Бордо». Зимой футболист мог оказаться в «Ньюкасле», но сделка сорвалась в последний момент.
 
В этом сезоне Экитике забил 9 голов и отдал 2 ассиста в чемпионате Франции за «Реймс». В июне футболисту исполнится 20 лет.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уго Экитике
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ПСЖ СЕНТ-ЭТЬЕН
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