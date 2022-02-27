«Бог есть!» - Кассано убедился в этом после встречи с Месси

Бывший форвард итальянской сборной и мадридского «Реала» Антонио Кассано посетил матч «ПСЖ» с «Сент-Этьеном», в котором парижане одержали уже шестую волевую победу в текущем сезоне, установив новый клубный рекорд. Лионель Месси отдал две голевые передачи во вчерашнем матче, сорвав аплодисменты публики.

После игры Кассано в качестве гостя получил возможность побыть поближе к игрокам. Он тепло обнял Месси, после чего произнес по-итальянски буквально следующее - «Бог есть»! Кого он имел ввиду, самого Лионеля, играющего как Бог, или просто так давно жаждал этой встречи, что решил поблагодарить Бога - мы сказать точно не можем.