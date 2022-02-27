Мбаппе – об игре в одной команде с Месси: «Мне весело и я учусь»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своём одноклубнике Лионеле Месси после матча 26-го тура французской Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1). В этой встрече Мбаппе отличился дублем, а ассистировал ему в обоих случаях Месси.

После матча Килиан признался, что счастлив играть в одной команде с Месси, ведь с ним это делать очень просто. Также Мбаппе выразил удовлетворение, что аргентинец продолжает с каждым днём становиться лучше в «ПСЖ», преодолевая проблемы с адаптацией в Париже.

«С Месси легко играть. Я всегда хотел играть с лучшими игроками, это весело. Мне весело и я учусь», – сказал Мбаппе после матча в общении с журналистами.