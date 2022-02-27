Месси получил всего 7 баллов из 10 от французских журналистов за матч с «Сент-Этьеном»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не слишком впечатлил французских журналистов в матче с «Сент-Этьеном» (3:1).

В этом поединке с «зелёными» Месси получил от издания L’Equipe всего 7 баллов по 10-балльной шкале. Аргентинец оформил два голевых паса. После матча главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал Месси великолепным, а также партнёра по команде похвалил Килиан Мбаппе.

Мбаппе за матч «Сент-Этьеном» получил от журналистов 9 баллов – он забил 2 гола и оформил голевой пас. Худшим игроком матча признан защитник «ПСЖ» Тило Керер, которому поставили всего 3 балла.