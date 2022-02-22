Венгер может сменить Леонардо в «ПСЖ»

Арсен Венгер может стать новым спортивным директором парижского «ПСЖ», это случится, если клуб покинет бразилец Леонардо, к работе которого уже давно есть большие вопросы. Теперь они возникли и у руководства клуба, сообщает RMC Sport.

При этом Венгер уже дал согласие присоединиться к «ПСЖ», но только с одним условием - если наставником парижан станет Зинедин Зидан, слухи о контактах с которым ходят уже давно. Последним местом работы Венгера был лондонский «Арсенал», который он тренировал с 1996 по 2018 год. Зидан остается без работы с мая прошлого года, когда он решил покинуть мадридский «Реал».