Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Бывший футболист «ПСЖ» озабочен постоянным отсутствием Рамоса

24 Февраля 2022 • 06:21 Комментировать
ПСЖ
...
Сент-Этьен
1.16 7.90 15.00
26.02 23:00

Защитник Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ», однако он не особо часто появляется на поле - и это начинает беспокоить небезразличных к клубу людей. Например, бывший защитник «ПСЖ» Ален Рош, выступавший за клуб с 1992 по 1998 год, считает потраченные на Рамоса деньги выброшенными на ветер.

- Меня волнует эта ситуация. Он не сыграл ни в одном важном матче. В Лиге чемпионов вообще не минуты. Мы были счастливы пригласить его, но сейчас это кажется выброшенными на ветер деньгами. Когда он снова сыграет7 А если сыграет один-два матча и потом что-то снова случится, то что? - вопрошает Рош, слова которого прозвучали в эфире телеканала Canal+.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос ален роша Ален Рош
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ СЕНТ-ЭТЬЕН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
06:57 · Франция. Лига 1
Наставника «Метца» дисквалифицировали на десять матчей
06:21 · Франция. Лига 1
Бывший футболист «ПСЖ» озабочен постоянным отсутствием Рамоса
23 Февраля
23:50 · Франция. Лига 1
Вейналдум: «Я никогда не был несчастлив в «ПСЖ»
18:32 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» заинтересован в Экитике
17:36 · Франция. Лига 1
​Глава МЛС отреагировал на слова Неймара
15:40 · Италия. Серия А
Скаут «Милана» наблюдал за Экитике в матче «Реймса» против «Бордо»
15:00 · Англия. Кубок лиги
Тухель о периоде в «ПСЖ»: «Всё закончилось не лучшим образом, но эти два с половиной года были исключительными»
14:23 · Франция. Лига 1
Вейналдум: «Люди думают, что раз у «ПСЖ» много денег, команда выиграет всё»
10:22 · Франция. Лига 1
Ротен: «Летом вероятность трансфера Мбаппе составляла 99%, а сейчас - 65%» 1
08:48 · Франция. Лига 1
Экс-тренер «Барселоны»: «Месси перешёл в команду наёмников, в «ПСЖ» каждый сам за себя» 4
22 Февраля
23:30 · Испания. Ла Лига
Неймар признался, что три года назад хотел вернуться в «Барселону» 2
22:51 · Франция. Лига 1
Месси: «Мы постепенно налаживаем игровую связь с Мбаппе» 1
19:56 · Франция. Лига 1
Неймар: «Я хотел вернуться в «Барселону», чтобы воссоединиться с Месси» 1
19:42 · Франция. Лига 1
Верратти могут дисквалифицировать на 3 матча в Лиге 1
18:52 · Франция. Лига 1
Месси: «Всегда приятно находиться на поле вместе с лучшими»
Все новости
Рекомендуем