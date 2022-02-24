Бывший футболист «ПСЖ» озабочен постоянным отсутствием Рамоса

Защитник Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ», однако он не особо часто появляется на поле - и это начинает беспокоить небезразличных к клубу людей. Например, бывший защитник «ПСЖ» Ален Рош, выступавший за клуб с 1992 по 1998 год, считает потраченные на Рамоса деньги выброшенными на ветер.

- Меня волнует эта ситуация. Он не сыграл ни в одном важном матче. В Лиге чемпионов вообще не минуты. Мы были счастливы пригласить его, но сейчас это кажется выброшенными на ветер деньгами. Когда он снова сыграет7 А если сыграет один-два матча и потом что-то снова случится, то что? - вопрошает Рош, слова которого прозвучали в эфире телеканала Canal+.