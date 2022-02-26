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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси красиво поздравил супругу с днем рождения

26 Февраля 2022 • 20:39 Комментировать
ПСЖ
...
Сент-Этьен
1.16 8.00 16.00
Через 1 ч. 53 мин.

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси эффектно поздравил с днем рождения свою супругу Антонеллу Рокуцци. Отношения Месси и Антонеллы начались в 2008 году, а в июне 2017 года они поженились. У Лионеля и Антонеллы - трое сыновей, Тьяго, Матео и Чиро. Недавно в печати появлялись сведения, что Антонелла недовольна жизнью в Париже и пытается уговорить Лео вернуться в «Барселону».

- С днем рождения, жизнь моя. Прекрасного тебе дня. Я люблю тебя, - написал Лионель в «Инстаграме».

В текущем сезоне Лионель Месси сыграл в пятнадцати играх чемпионата в составе своего клуба, в них он забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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