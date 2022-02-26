Месси красиво поздравил супругу с днем рождения

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси эффектно поздравил с днем рождения свою супругу Антонеллу Рокуцци. Отношения Месси и Антонеллы начались в 2008 году, а в июне 2017 года они поженились. У Лионеля и Антонеллы - трое сыновей, Тьяго, Матео и Чиро. Недавно в печати появлялись сведения, что Антонелла недовольна жизнью в Париже и пытается уговорить Лео вернуться в «Барселону».

- С днем рождения, жизнь моя. Прекрасного тебе дня. Я люблю тебя, - написал Лионель в «Инстаграме».

В текущем сезоне Лионель Месси сыграл в пятнадцати играх чемпионата в составе своего клуба, в них он забил два гола.