Месси вышел в лидеры Европы по голевым передачам в 2022 году

Лионель Месси успешно ассистировал Килиану Мбаппе в матче «ПСЖ» против «Сент-Этьенна», и для него это была уже пятая результативная передача в 2022 году в матчах чемпионата после возвращения на поле в конце января. Мбаппе сравнял счет, сейчас началась вторая половина матча. По количеству голевых передач в матчах чемпионата Месси вышел на первое место в списке всех футболистов из главных пяти чемпионатов Европы.

Кроме того, для Месси эта голевая передача стала десятой в нынешнем чемпионате Франции, а вслед за ней сразу же последовала и одиннадцатая - Месси успешно ассистировал Мбаппе в самом начале второго тайма, и «ПСЖ» вышел вперед. Следите за событиями в нашей лайв-трансляции.