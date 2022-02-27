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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси вышел в лидеры Европы по голевым передачам в 2022 году

27 Февраля 2022 • 00:09 Комментировать
ПСЖ
3:1
Сент-Этьен
окончен

Лионель Месси успешно ассистировал Килиану Мбаппе в матче «ПСЖ» против «Сент-Этьенна», и для него это была уже пятая результативная передача в 2022 году в матчах чемпионата после возвращения на поле в конце января. Мбаппе сравнял счет, сейчас началась вторая половина матча. По количеству голевых передач в матчах чемпионата Месси вышел на первое место в списке всех футболистов из главных пяти чемпионатов Европы.

Кроме того, для Месси эта голевая передача стала десятой в нынешнем чемпионате Франции, а вслед за ней сразу же последовала и одиннадцатая - Месси успешно ассистировал Мбаппе в самом начале второго тайма, и «ПСЖ» вышел вперед. Следите за событиями в нашей лайв-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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окончен Страсбург 0:0 Ницца 2.18 3.35 3.45
окончен ПСЖ 3:1 Сент-Этьен 1.16 8.00 16.00
27.02  15:00 Монако ... Реймс 0.00 0.00 0.00
27.02  17:00 Брест ... Лорьян 2.09 3.15 4.10
27.02  17:00 Метц ... Нант 2.95 3.30 2.50
27.02  17:00 Анже ... Ланс 3.30 2.80 2.65
27.02  17:00 Клермон ... Бордо 1.83 3.85 4.30
27.02  19:05 Труа ... Марсель 4.40 3.80 1.83
27.02  22:45 Лион ... Лилль 1.93 3.75 3.90
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