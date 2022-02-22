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Месси: «Всегда приятно находиться на поле вместе с лучшими»

22 Февраля 2022 • 18:52 Комментировать
ПСЖ
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Сент-Этьен
1.18 7.40 14.00
26.02 23:00
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился впечатлениями об игре в парижском клубе. Футболист дал понять, что ему приятно находиться на поле в окружении звёздных партнёров.
 
«Мне очень приятно находиться на поле вместе с лучшими. У меня уже была такая возможность в «Барселоне», и стоит признать, что сейчас мне повезло иметь её в «ПСЖ». Я очень счастлив и мне не терпится продолжать это делать», – цитирует Месси Адриен Гренье.
 
Напомним, что Месси недавно стал объектом критики после того, как не реализовал пенальти в матче ⅛ Лиги чемпионов против мадридского «Реала». С 11-метровым ударом аргентинца успешно справился вратарь Тибо Куртуа.
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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