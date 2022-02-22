Мадридский «Реал» может пригласить Почеттино на смену Анчелотти

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, ныне тренирующий «ПСЖ», летом наверняка покинет клуб - об этом свидетельствуют многочисленные сигналы, в том числе и его собственные намеки на такое развитие событий. Чаще всего его возможным рабочим местом называют английскую Премьер-лигу и «Манчестер Юнайтед», но есть и другие варианты.

Как сообщает Daily Mail, Почеттино может стать тренером мадридского «Реала», который рассматривает кандидатуры на замену Карло Анчелотти, работой которого не вполне доволен Флорентино Перес, глава «Реала».

Ранее 49-летний аргентинский специалист руководил английским «Тоттенхэмом».