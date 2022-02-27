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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном», у Мбаппе дубль, у Месси две голевые передачи

27 Февраля 2022 • 00:54 Комментировать
ПСЖ
3:1
Сент-Этьен
окончен

В 26-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своем поле «Сент-Этьен».

Уже в самом начале встречи Буанга подкараулил ошибку Перейры и открыл счёт. «ПСЖ» пошёл в атаку большими силами и в конце первого тайма дожал соперника, Мбаппе откликнулся на проникающую передачу Месси и реализовал выход на рандеву с голкипером. На 47-й минуте Мбаппе оформил дубль после очередной прекрасной передачи Месси. Уже через шесть минут Перейра закрепил преимущество «парижан», реабилитировавшись за ошибку, которая привела к пропущенному голу. Обе команды имели хорошие моменты, но счёт до конца встречи так и не изменился. 3:1 «ПСЖ» побеждает.

Таким образом, «ПСЖ» закрепился на первой строчке, а «Сент-Этьен» всё ближе и ближе к зоне вылета.

 
ПСЖ 3:1Сент-Этьен
  16'Буанга Денис (0:1)
(1:1) Мбаппе Килиан42'   
(2:1) Мбаппе Килиан47'   
(3:1) Данилу Перейра52'   
Доннарумма ДжанлуиджиКерер Тило  46' (Ди Мария Анхель (  46') Маркиньос Маркос   90'Кимпембе ПреснелМендеш Нуну  81' (Бернат Хуан (  81') Вейналдум ДжорджиньоДанилу ПерейраГуэйе Идрисса   56'Месси ЛионельМбаппе Килиан  83' (Икарди Мауро (  83') Неймар  83' (Дракслер Юлиан (  83')
Запасные: Симонс ХавиЭбимбе ЭрикДиалло АбдуДагба КолинНавас Кейлор
Бернардони ПольСако ФалаеКамара МахдиМангала Эльяким   9'  56' (Мукуди Ароль (  56') Наде МикаэльКолодзейчак ТимотиНорден Арно  67' (Тиуб Сада (  67') Юссуф Зейду  57' (Амума Ромен (  57') Гурна-Дуат Люка  67' (Муэффек Аймен (  67') Буанга Денис  72' (Аушиш Адиль (  72') Будебуз Риад
Запасные: Сако БакариДиуссе АссанНьяньон ЖорисСильва ГабриэльГрин Этьен
26 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Сент-Этьен ПСЖ
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окончен Страсбург 0:0 Ницца 2.18 3.35 3.45
окончен ПСЖ 3:1 Сент-Этьен 1.16 8.00 16.00
27.02  15:00 Монако ... Реймс 0.00 0.00 0.00
27.02  17:00 Брест ... Лорьян 2.09 3.15 4.10
27.02  17:00 Метц ... Нант 2.95 3.30 2.50
27.02  17:00 Анже ... Ланс 3.30 2.80 2.65
27.02  17:00 Клермон ... Бордо 1.83 3.85 4.30
27.02  19:05 Труа ... Марсель 4.40 3.80 1.83
27.02  22:45 Лион ... Лилль 1.93 3.75 3.90
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