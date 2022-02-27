«ПСЖ» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном», у Мбаппе дубль, у Месси две голевые передачи

В 26-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своем поле «Сент-Этьен».

Уже в самом начале встречи Буанга подкараулил ошибку Перейры и открыл счёт. «ПСЖ» пошёл в атаку большими силами и в конце первого тайма дожал соперника, Мбаппе откликнулся на проникающую передачу Месси и реализовал выход на рандеву с голкипером. На 47-й минуте Мбаппе оформил дубль после очередной прекрасной передачи Месси. Уже через шесть минут Перейра закрепил преимущество «парижан», реабилитировавшись за ошибку, которая привела к пропущенному голу. Обе команды имели хорошие моменты, но счёт до конца встречи так и не изменился. 3:1 «ПСЖ» побеждает.

Таким образом, «ПСЖ» закрепился на первой строчке, а «Сент-Этьен» всё ближе и ближе к зоне вылета.