«ПСЖ» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном», у Мбаппе дубль, у Месси две голевые передачи

В 26-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своем поле «Сент-Этьен».
Уже в самом начале встречи Буанга подкараулил ошибку Перейры и открыл счёт. «ПСЖ» пошёл в атаку большими силами и в конце первого тайма дожал соперника, Мбаппе откликнулся на проникающую передачу Месси и реализовал выход на рандеву с голкипером. На 47-й минуте Мбаппе оформил дубль после очередной прекрасной передачи Месси. Уже через шесть минут Перейра закрепил преимущество «парижан», реабилитировавшись за ошибку, которая привела к пропущенному голу. Обе команды имели хорошие моменты, но счёт до конца встречи так и не изменился. 3:1 «ПСЖ» побеждает.
Таким образом, «ПСЖ» закрепился на первой строчке, а «Сент-Этьен» всё ближе и ближе к зоне вылета.
|ПСЖ
|3:1
|Сент-Этьен
|16'Буанга Денис (0:1)
|(1:1) Мбаппе Килиан42'
|(2:1) Мбаппе Килиан47'
|(3:1) Данилу Перейра52'
Доннарумма Джанлуиджи•Керер Тило 46' (Ди Мария Анхель ( 46') •Маркиньос Маркос • 90'Кимпембе Преснел•Мендеш Нуну 81' (Бернат Хуан ( 81') •Вейналдум Джорджиньо•Данилу Перейра•Гуэйе Идрисса • 56'Месси Лионель•Мбаппе Килиан 83' (Икарди Мауро ( 83') •Неймар 83' (Дракслер Юлиан ( 83')
Запасные: Симонс Хави•Эбимбе Эрик•Диалло Абду•Дагба Колин•Навас Кейлор
Бернардони Поль•Сако Фалае•Камара Махди•Мангала Эльяким 9' 56' (Мукуди Ароль ( 56') •Наде Микаэль•Колодзейчак Тимоти•Норден Арно 67' (Тиуб Сада ( 67') •Юссуф Зейду 57' (Амума Ромен ( 57') •Гурна-Дуат Люка 67' (Муэффек Аймен ( 67') •Буанга Денис 72' (Аушиш Адиль ( 72') •Будебуз Риад
26 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).