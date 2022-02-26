Месси, Неймар и Мбаппе сыграют в стартовом составе «ПСЖ» против «Сент-Этьена»

Парижский гранд «ПСЖ» готовится к игре в рамках двадцать шестого тура французского чемпионата, и накануне матча главный тренер парижан Маурисио Почеттино объявил стартовый состав своей команды на эту игру. В нападении гегемона французского футбола сыграют три его главные звезды - Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси, который, вне всяких сомнений. постарается порадовать свою супругу в день рождения хорошей игрой. Ниже - полный стартовый состав парижского клуба.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш, Керер, Вийналдум, Данило, Гуэй, Мбаппе, Неймар, Месси.

Запасные: Навас, Бернат, Дагба, Диалло. Дракслер, Эбимбе, Симонс, Ди Мария, Икарди.