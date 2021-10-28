​Месси и Мбаппе в четверг не тренировались

«ПСЖ» сталкивается с кадровыми проблемами перед игрой Лиги 1 против «Лилля» - действующего чемпиона Франции. О том, что Килиан Мбаппе может пропустить игру из-за инфекции, стало известно ещё несколько дней назад. Но в четверг с командой не тренировался ещё и Лионель Месси. Как сообщает AS, причины отсутствия аргентинца на занятии неизвестны. Пролить свет на ситуацию должен Маурисио Почеттино, который днём даст пресс-конференцию.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции после одиннадцати сыгранных туров. Команда Маурисио Почеттино имеет в активе 28 очков и опережает ближайшего преследователя сразу на семь баллов.