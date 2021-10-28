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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси и Мбаппе в четверг не тренировались

28 Октября 2021 • 14:29 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лилль
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29.10 22:00

«ПСЖ» сталкивается с кадровыми проблемами перед игрой Лиги 1 против «Лилля» - действующего чемпиона Франции. О том, что Килиан Мбаппе может пропустить игру из-за инфекции, стало известно ещё несколько дней назад. Но в четверг с командой не тренировался ещё и Лионель Месси. Как сообщает AS, причины отсутствия аргентинца на занятии неизвестны. Пролить свет на ситуацию должен Маурисио Почеттино, который днём даст пресс-конференцию.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции после одиннадцати сыгранных туров. Команда Маурисио Почеттино имеет в активе 28 очков и опережает ближайшего преследователя сразу на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Khakimov Renat
28 Октября 2021 в 14:43
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