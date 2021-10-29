«ПСЖ» с трудом вырвал победу в матче с «Лиллем»

В пятницу в Лиге 1 играли лидер текущего сезона и чемпион прошлого - «ПСЖ» против «Лилля». «Доги» были поострее в первом тайме и выиграли его благодаря прорыву Бурака Йылмаза к лицевой линии и прострела на Джонатана Дэвида. После перерыва парижане вышли на поле без Лионеля Месси, игра пошла на встречных курсах, но никто не мог забить до заключительной 15-минутки. Прорыв ди Марии помог Маркиньосу вколотить мяч в сетку, а затем сам аргентинец прицельно пробил с линии штрафной и вырвал победу - 2:1.

«ПСЖ» уже на 10 очков оторвался от второго места, его соперник застрял в середине таблицы.