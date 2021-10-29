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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» с трудом вырвал победу в матче с «Лиллем»

29 Октября 2021 • 23:54 Комментировать
ПСЖ
2:1
Лилль
окончен

В пятницу в Лиге 1 играли лидер текущего сезона и чемпион прошлого - «ПСЖ» против «Лилля». «Доги» были поострее в первом тайме и выиграли его благодаря прорыву Бурака Йылмаза к лицевой линии и прострела на Джонатана Дэвида. После перерыва парижане вышли на поле без Лионеля Месси, игра пошла на встречных курсах, но никто не мог забить до заключительной 15-минутки. Прорыв ди Марии помог Маркиньосу вколотить мяч в сетку, а затем сам аргентинец прицельно пробил с линии штрафной и вырвал победу - 2:1.

«ПСЖ» уже на 10 очков оторвался от второго места, его соперник застрял в середине таблицы.

Протокол игры  
ПСЖ 2:1 Лилль
    31' Дэвид Джонатан (0:1)
(1:1) Маркиньос Маркос 74'    
(2:1) Ди Мария Анхель 88'    
Доннарумма Джанлуиджи Керер Тило   65' (Мендеш Нуну (   65') Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Бернат Хуан   65' (Дагба Колин (   65') Гуэйе Идрисса Данилу Перейра Вейналдум Джорджиньо   84' (Дракслер Юлиан (   84') Ди Мария Анхель Месси Лионель   46' (Икарди Мауро (   46') Неймар   86'
Запасные: Эррера Андер Рафинья Алькантара Эбимбе Эрик Диалло Абду Навас Кейлор
Грбич Иво Челик Зеки   63' Фонте Жозе Джало Тьягу Мандава Рейнилду   5' Иконе Жонатан   79' (Веа Тимоти (   79') Шека Саншеш Ренату   57' Бамба Джонатан   90' (Язиджи Юсуф (   90') Дэвид Джонатан Йилмаз Бурак   36'   75' (Онана Амаду (   75')
Запасные: Якубех Адам Гомес Анхель Пье Жереми Дибала Кауадио Гудмундссон Габриэль Лихаджи Исаак
29 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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окончен ПСЖ 2:1 Лилль
30.10  18:00 Метц ... Сент-Этьен
30.10  22:00 Лион ... Ланс
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