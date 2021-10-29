«ПСЖ» с трудом вырвал победу в матче с «Лиллем»

В пятницу в Лиге 1 играли лидер текущего сезона и чемпион прошлого - «ПСЖ» против «Лилля». «Доги» были поострее в первом тайме и выиграли его благодаря прорыву Бурака Йылмаза к лицевой линии и прострела на Джонатана Дэвида. После перерыва парижане вышли на поле без Лионеля Месси, игра пошла на встречных курсах, но никто не мог забить до заключительной 15-минутки. Прорыв ди Марии помог Маркиньосу вколотить мяч в сетку, а затем сам аргентинец прицельно пробил с линии штрафной и вырвал победу - 2:1.
«ПСЖ» уже на 10 очков оторвался от второго места, его соперник застрял в середине таблицы.
Протокол игры
|31' Дэвид Джонатан (0:1)
|(1:1) Маркиньос Маркос 74'
|(2:1) Ди Мария Анхель 88'
Доннарумма Джанлуиджи • Керер Тило 65' ( Мендеш Нуну ( 65') • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Бернат Хуан 65' ( Дагба Колин ( 65') • Гуэйе Идрисса • Данилу Перейра • Вейналдум Джорджиньо 84' ( Дракслер Юлиан ( 84') • Ди Мария Анхель • Месси Лионель 46' ( Икарди Мауро ( 46') • Неймар 86'
Запасные: Эррера Андер • Рафинья Алькантара • Эбимбе Эрик • Диалло Абду • Навас Кейлор
Грбич Иво • Челик Зеки • 63'Фонте Жозе • Джало Тьягу • Мандава Рейнилду • 5'Иконе Жонатан 79' ( Веа Тимоти ( 79') • Шека • Саншеш Ренату • 57'Бамба Джонатан 90' ( Язиджи Юсуф ( 90') • Дэвид Джонатан • Йилмаз Бурак 36' 75' ( Онана Амаду ( 75')
Запасные: Якубех Адам • Гомес Анхель • Пье Жереми • Дибала Кауадио • Гудмундссон Габриэль • Лихаджи Исаак
29 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).