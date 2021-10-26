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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе рискует пропустить матч с «Лиллем» из-за инфекции

26 Октября 2021 • 20:50 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
31.10 22:00

В пятницу, 29 октября, «ПСЖ» предстоит встретиться с «Лиллем» в рамках Лиги 1. Правда, помочь команде в данном противостоянии, скорее всего, не сможет один из лидеров атакующей линии Килиан Мбаппе.

Как свидетельствует французское издание Get French Football News, футболист на днях подхватил ЛОР-инфекцию, что ставит под сомнение его участие в ближайшем поединке. Более точную информацию врачи клуба должны получить уже в течение 48 часов.

Напомним, что ранее «ПСЖ» назвал приблизительные сроки дебюта летнего новичка Серхио Рамоса, который близок к выходу из лазарета, а также сообщил о повреждении полузащитника Марко Вератти.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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