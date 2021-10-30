Замена Месси в матче с «Лиллем» не была тактической

В пятницу «ПСЖ» провёл домашний матч против «Лилля» и вырвал победу на последних минутах после гола Анхеля ди Марии (2:1). Первый же тайм столичная команда проиграла, а в перерыве Лионель Месси был заменен на Мауро Икарди.

L'Equipe сообщает, что причиной ухода аргентинского форварда с поля стал риск получения травмы, так как на протяжении последних дней Месси беспокоила мышца ноги.

Добавим, что у Месси 15 ударов (4 в створ) в Лиге 1. Это самый крупный показатель для футболистов чемпионата Франции, которые ни разу не забивали. Лионель повторил свой антирекорд - пять матчей в чемпионате подряд без голов. В прошлый раз подобное случалось ровно год назад.