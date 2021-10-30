Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 270 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Замена Месси в матче с «Лиллем» не была тактической

30 Октября 2021 • 00:11 Комментировать (4)
ПСЖ
2:1
Лилль
окончен

В пятницу «ПСЖ» провёл домашний матч против «Лилля» и вырвал победу на последних минутах после гола Анхеля ди Марии (2:1). Первый же тайм столичная команда проиграла, а в перерыве Лионель Месси был заменен на Мауро Икарди.

L'Equipe сообщает, что причиной ухода аргентинского форварда с поля стал риск получения травмы, так как на протяжении последних дней Месси беспокоила мышца ноги.

Добавим, что у Месси 15 ударов (4 в створ) в Лиге 1. Это самый крупный показатель для футболистов чемпионата Франции, которые ни разу не забивали. Лионель повторил свой антирекорд - пять матчей в чемпионате подряд без голов. В прошлый раз подобное случалось ровно год назад.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Катенька
30 Октября 2021 в 00:42
Привет) Меня зовут Катя, мне 24 года) Начинающая SEX модель 18+) Люблю фотографироваться в обнаженном виде) Пожалуйста оцените мои фотографии по ссылке -->> me.sv/id388042
CELTIC FROST
30 Октября 2021 в 01:20
"Катя", определись))) тебе то 24, то 20. Неужто находятся дурачки, которые на это ведутся, а, товарищ-бот?)))
Artur_one
30 Октября 2021 в 00:28
Ему откровенно не везло в некоторых моментах, было 3 перекладины. Да и отыграл он полных 2 матча.
ARTUR
30 Октября 2021 в 00:18
Поищите болванов в соседнем ауле, будь у него травма ,его бы вообще не было на поле ,впрочем его и не было .заменили потому что толку не было ,но заменили на болвана ,так что правильно ,это была не тактическая замена )) Почетино и тактика это как Бузова и опера ,ну или балет .
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ПСЖ 2:1 Лилль
30.10  18:00 Метц ... Сент-Этьен 2.65 3.4 2.7
30.10  22:00 Лион ... Ланс 1.68 4.3 4.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Октября
00:48 · Франция. Лига 1
Как «ПСЖ» вырвал победу в матче с «Лиллем» - видео видео
00:11 · Франция. Лига 1
Замена Месси в матче с «Лиллем» не была тактической 4
29 Октября
23:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» с трудом вырвал победу в матче с «Лиллем» 4
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 9
17:39 · Франция. Лига 1
Неймар возмущён критикой в свой адрес 2
17:13 · Франция. Лига 1
Головин не примет участия в ближайшем матче «Монако»
14:33 · Франция. Лига 1
​Зидан готов тренировать «ПСЖ» 2 слухи
12:44 · Франция. Лига 1
Месси - в заявке «ПСЖ» на игру с «Лиллем», Мбаппе пропустит матч
12:19 · Испания. Ла Лига
Это'О – о «Золотом мяче»: «Если не Месси, то Бензема» 1
11:15 · Франция. Лига 1
Вейналдум недоволен своим положением в «ПСЖ» - его не поддерживают южноамериканцы
10:51 · Франция. Лига 1
Мбаппе хочет сыграть за сборную Франции на Олимпиаде
10:04 · Франция. Лига 1
Неймар предложил «ПСЖ» приобрести его партнёра по сборной Бразилии 1 слухи
08:06 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может потерять Месси и Мбаппе на неопределённый срок 5
00:58 · Италия. Серия А
Сампаоли надеется, что Видаль перейдёт в «Марсель» 1
28 Октября
20:07 · Франция. Лига 1
«Лион» - «Ланс»: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции – 30 октября 2021 1
Все новости
Рекомендуем