Почеттино: «Неймар и Мбаппе спросили, почему я назвал Месси фаворитом на «Золотой мяч»

Недавно главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что «Золотой мяч» по итогам 2021 года должен достаться Лионелю Месси. Произнеся это, аргентинский специалист столкнулся с проблемами из-за недопонимания с другими лидерами парижского коллектива, Килианом Мбаппе и Неймаром.

По словам наставника, оба футболиста пришли к нему вопросом, почему он не упомянул их имен в том интервью. «Было бы хорошо, если бы представитель «ПСЖ» победил в номинации, но все-равно получилась какая-то неловкая ситуация», - приводит слова Почеттино Diario Sport.

Напомним, что церемония вручения самой престижной индивидуальной награды запланирована на конец ноября. Множество источников прогнозируют триумф именно Месси, оставляя позади Карима Бензема и Роберта Левандовски.