Ди Марцио: «Реал» договорился с Мбаппе, следующая цель - Холанн

Итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио уверен, что «ПСЖ» проиграл борьбу за форварда Килиана Мбаппе.

- У Мбаппе уже согласован контракт с мадридским «Реалом». Но официально его нельзя заключить до февраля. В следующем году «Реал» не остановится только на Мбаппе, а попытается заполучить еще и Холанна, - уверен ди Марцио. - 75 миллионов за него - это ничто. Для «Реала» крайне важно начать новую эру с Холанном и Мбаппе.

Напомним, что Мбаппе настойчиво отказывается от все более щедрых предложений «ПСЖ», а Холанн наверняка сменит дортмундскую «Боруссию» на более сильный клуб.