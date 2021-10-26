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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ди Марцио: «Реал» договорился с Мбаппе, следующая цель - Холанн

26 Октября 2021 • 18:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1.37 5.20 7.80
27.10 22:30

Итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио уверен, что «ПСЖ» проиграл борьбу за форварда Килиана Мбаппе.

- У Мбаппе уже согласован контракт с мадридским «Реалом». Но официально его нельзя заключить до февраля. В следующем году «Реал» не остановится только на Мбаппе, а попытается заполучить еще и Холанна, - уверен ди Марцио. - 75 миллионов за него - это ничто. Для «Реала» крайне важно начать новую эру с Холанном и Мбаппе.

Напомним, что Мбаппе настойчиво отказывается от все более щедрых предложений «ПСЖ», а Холанн наверняка сменит дортмундскую «Боруссию» на более сильный клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Джанлука Ди Марцио Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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