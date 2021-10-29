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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бутрагеньо раскритиковал арбитра за работу на матче «Реала»

29 Октября 2021 • 09:23 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Осасуна
окончен

Потеряв очки в поединке с «Осасуной» в прошедшем туре чемпионата Испании, мадридский «Реал» упустил возможность единолично возглавить турнирную таблицу. Директор клуба Эмилио Бутрагеньо считает, что на исход встречи повлияла работа судейской бригады.

«Непонятно, как работает VAR. Иногда они помогают, иногда нет. Посмотрите на эпизод, когда Винисиуса сбивали в штрафной площади – это же риск нанести серьезную травму, как это не пенальти? При этом, арбитры добавили слишком мало компенсированного времени», - цитирует экс-игрока «сливочных» Marca.

К слову, в сети вчера распространилось видео, на котором рефери того поединка сказал футболистам «Реала», что у них было «целых 90 минут, чтобы повести в счете».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Эмилио Бутрагеньо
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