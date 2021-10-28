«Реал» не смог забить «Осасуне»

В 11-м туре Ла Лиги «Реал» принимал «Осасуну» и не смог порадовать своих болельщиков результативными атаками. Более того, гости в быстрой вылазке могли открыть счет, но Хон Монкайола пробил в ближнюю штангу. Вскоре уже Карим Бензема сотряс каркас ворот. В целом «Реал» был ближе к победе, но в опасных ситуациях мяч упорно не летел в створ.
В итоге 0:0, и «Реал» присоединился к тройке лидеров с 21 очком в активе.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|0:0
|Осасуна
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль 69' ( Азар Эден ( 69') • Милитао Эдер • Алаба Давид • Менди Ферлан 69' ( Марсело Виера ( 69') • Камавинга Эдуардо 28' 46' ( Родриго ( 46') • Каземиро Карлос • Кроос Тони • Асенсио Марко 69' ( Васкес Лукас ( 69') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор
Запасные: Начо Фернандес • Бланко Антонио • Йович Лука • Фуйдиас Тони • Диас Мариано • Лунин Андрей • Вальехо Хесус
Эррера Серхио • Видаль Начо • Унаи Гарсия • 15'Гарсия Давид III • Круз Хуан • Санчес Мануэль • Монкайола Хон • Торро Лукас • Мартинес Хавьер II 67' ( Гарсия Рубен ( 67') • Авила Эсекьель 67' ( Брашанац Дарко ( 67') • Кике Гарсия
Запасные: Перес Иньиго • Аресо Хесус • Торрес Роберто • Грау Хауме • Онтиверос Хавьер • Ибаньес Роберт • Ойер Санхурхо • Барха Энрике • Барберо Иван
27 октября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).