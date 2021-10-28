«Реал» не смог забить «Осасуне»

В 11-м туре Ла Лиги «Реал» принимал «Осасуну» и не смог порадовать своих болельщиков результативными атаками. Более того, гости в быстрой вылазке могли открыть счет, но Хон Монкайола пробил в ближнюю штангу. Вскоре уже Карим Бензема сотряс каркас ворот. В целом «Реал» был ближе к победе, но в опасных ситуациях мяч упорно не летел в створ.

В итоге 0:0, и «Реал» присоединился к тройке лидеров с 21 очком в активе.