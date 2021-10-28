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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не смог забить «Осасуне»

28 Октября 2021 • 00:24 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Осасуна
окончен

В 11-м туре Ла Лиги «Реал» принимал «Осасуну» и не смог порадовать своих болельщиков результативными атаками. Более того, гости в быстрой вылазке могли открыть счет, но Хон Монкайола пробил в ближнюю штангу. Вскоре уже Карим Бензема сотряс каркас ворот. В целом «Реал» был ближе к победе, но в опасных ситуациях мяч упорно не летел в створ.

В итоге 0:0, и «Реал» присоединился к тройке лидеров с 21 очком в активе.

Протокол игры  
Реал Мадрид 0:0 Осасуна
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   69' (Азар Эден (   69') Милитао Эдер Алаба Давид Менди Ферлан   69' (Марсело Виера (   69') Камавинга Эдуардо   28'   46' (Родриго (   46') Каземиро Карлос Кроос Тони Асенсио Марко   69' (Васкес Лукас (   69') Бензема Карим Винисиус Жуниор
Запасные: Начо Фернандес Бланко Антонио Йович Лука Фуйдиас Тони Диас Мариано Лунин Андрей Вальехо Хесус
Эррера Серхио Видаль Начо Унаи Гарсия   15' Гарсия Давид III Круз Хуан Санчес Мануэль Монкайола Хон Торро Лукас Мартинес Хавьер II   67' (Гарсия Рубен (   67') Авила Эсекьель   67' (Брашанац Дарко (   67') Кике Гарсия
Запасные: Перес Иньиго Аресо Хесус Торрес Роберто Грау Хауме Онтиверос Хавьер Ибаньес Роберт Ойер Санхурхо Барха Энрике Барберо Иван
27 октября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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окончен Мальорка 1:1 Севилья
окончен Бетис 4:1 Валенсия
27.10  21:00 Леванте ... Атлетико М 6 3.95 1.62
окончен Реал Мадрид 0:0 Осасуна
28.10  20:00 Сельта ... Реал Сосьедад 2.9 3.35 2.5
28.10  21:00 Гранада ... Хетафе 2.9 2.9 2.85
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