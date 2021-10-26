Теннисист Надаль пожелал Бензема выиграть «Золотой мяч»

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль в своем «Твиттере» поддержал нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, пожелав тому победить по итогам 2021 года в голосовании за лучшего футболиста мира.

Испанский теннисист считает, что именно форвард сборной Франции достоин получить «Золотой мяч», самую престижную индивидуальную награду. «Восхищаюсь им как игроком, его преданностью и профессионализмом в таком возрасте», - написал Надаль.

Однако, различные источника прогнозируют триумф другого кандидата, а именно представителя «ПСЖ» Лионеля Месси. Например, его на первое место в списке поставил авторитетный портал Goal.