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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа может вылететь из строя из-за повреждения

25 Октября 2021 • 15:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1.37 5.20 7.80
27.10 22:30

Несмотря на положительный результат в «эль класико», поединок с «Барселоной» может негативно повлиять на следующие матчи мадридского «Реала». Дело в том, что из-за повреждения, полученного в игре с каталонцами, в лазарет команды, вероятно, отправится голкипер Тибо Куртуа.

Бельгиец неудачно поставил ногу в одном из эпизодов в попытках выбыть мяч, почувствовав дискомфорт. Сегодня, 26 октября, ему предстоит пройти детальное медицинское обследование, чтобы узнать сроки реабилитации, сообщает Sport.es.

Примечательно, что Куртуа принял участие во всех поединках «Реала» в сезоне. В случае его отсутствия, вакантное место в воротах может занять украинец Андрей Лунин.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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