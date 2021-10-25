Куртуа может вылететь из строя из-за повреждения

Несмотря на положительный результат в «эль класико», поединок с «Барселоной» может негативно повлиять на следующие матчи мадридского «Реала». Дело в том, что из-за повреждения, полученного в игре с каталонцами, в лазарет команды, вероятно, отправится голкипер Тибо Куртуа.

Бельгиец неудачно поставил ногу в одном из эпизодов в попытках выбыть мяч, почувствовав дискомфорт. Сегодня, 26 октября, ему предстоит пройти детальное медицинское обследование, чтобы узнать сроки реабилитации, сообщает Sport.es.

Примечательно, что Куртуа принял участие во всех поединках «Реала» в сезоне. В случае его отсутствия, вакантное место в воротах может занять украинец Андрей Лунин.