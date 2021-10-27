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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема – лучший в текущем сезоне по количеству результативных действий среди топ-5 лиг

27 Октября 2021 • 19:59 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Осасуна
1.30 5.90 8.80
Через 1 ч. 55 мин.

Чем ближе к дате оглашения победителя в номинации за звание лучшего игрока мира по итогам 2021 года, тем чаще различные статистические порталы делятся интересными фактами выступлений главных претендентов на «Золотой мяч».

Например, портал Squawka привел цифры самых результативных футболистов текущего сезона. Согласно предоставленным данным, лидером европейских топ-5 чемпионатов по системе гол+пас является нападающий «Реала» Карим Бензема – у него набралось 16 очков.

Тройку замыкают Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии». Примечательно, что в рейтинге не нашлось места для Криштиану Роналду и Лионеля Месси – игроки, которые чаще всех получали самую престижную индивидуальную награду, пока не могут выйти на свою пиковую форму.

К слову, сегодня в сеть были слиты якобы результаты голосования за «Золотой мяч», согласно которым Бензема расположился лишь на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
27 Октября 2021 в 20:29
Я и говорил что намного умнее поляка и Холанда, это два бей беги ,подставляй бошкуногу , а Бенз может отдать пас ,причем играет иногда очень тонко ,но я думаю что Салах его обгонит тоже на этом отрезке что голы ,что пасы выдает шедевральные
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27.10  22:30 Реал Мадрид ... Осасуна 1.46 4.9 6.6
28.10  20:00 Сельта ... Реал Сосьедад 2.9 3.35 2.5
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