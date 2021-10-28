Анчелотти – о ничьей с «Осасуной»: «Может, я сумасшедший, но мне понравилась игра»

Вчера, 27 октября, мадридский «Реал» в очередной раз потерял очки в чемпионате Испании - «сливочные» не смогли забить «Осасуне», расписав нулевую ничью. У мадридцев лишь одна победа в последних четырех турах, которая случалась в «эль класико», но наставник команды Карло Анчелотти не спешит разочаровываться в выступлениях своих подопечных.

На послематчевой пресс-конференции итальянец заверил, что не видит никакой катастрофы в случившемся. «Может, я сумасшедший, но мне понравилась игра «Реала». Все выложились на максимум своих возможностей, но к сожалению, не удалось повести в счете», - цитирует главного тренера Marca.

Напомним, что несмотря на неудовлетворительный результат, мадридцы до сих пор возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.