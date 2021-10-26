Анчелотти: «Проблема Азара в том, что его тренер предпочитает выпускать других игроков»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал причину отсутствия Эдена Азара в составе команды во время матча против «Барселоны» (2:1). Бельгиец получил ушиб в лагере сборной, но к «эль класико» готовился в общей группе.

- Азар готов, но его проблема сейчас в том, что его тренер предпочитает выпускать других игроков, что может происходить в такой команде, - заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Осасуной».

- Главное, что он сохраняет мотивацию и усердно трудится, чтобы вернуться на поле. Его время придет. Я уверен, что он вернется в лучшей форме на определенном отрезке сезона, - добавил Анчелотти.

Азар отметился одной голевой передачей в 8 матчах сезона за «Реал».