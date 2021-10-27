​Родриго: «Я не довольствуюсь победой в «эль класико» - хочу большего»

20-летний форвард «Реала» Родриго дал комментарий по мотивам прошедшего «эль класико». Мадридцы на выходных обыграли «Барселону» на выезде со счётом 2:1.

«Я не довольствуюсь победой в «эль класико» - я хочу большего. Для меня было очень важно провести 50 игр в Ла Лиге. Я молод, я провожу только третий сезон, но я уже достиг такого рубежа. Надеюсь продолжать и всегда буду стремиться помогать «Реалу» побеждать», - высказался Родриго для Goal.com.

В сезоне 2021/2022 Родриго провёл 12 матчей. В них бразилец записал на свой счёт два гола и один голевой пас на партнёра. В обоих случаях Родриго забивал в Лиге чемпионов.