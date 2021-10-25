Полузащитник Дани Себальос фигурирует в списке претендентов на появление в составе столичной итальянской «Ромы».

Уже в январе 25-летний игрок середины поля может сменить место работы. В оформлении его аренды заинтересованы итальянские «волки».

Согласно информации источника El Nacional, лично Жозе Моуринью хочет видеть полузащитника, не проведшего за «бланкос» ни одного официального матча в сезоне, в рядах своего клуба.

Отметим, что в прошлой кампании Дани Себальос выступал по аренде за «Арсенал» и успел провести за команду Микеля Артеты суммарно 40 матчей и отличиться тремя ассистами.