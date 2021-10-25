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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью требует подписания игрока «Реала» слухи

25 Октября 2021 • 20:59 Комментировать
Кальяри
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Рома
4.15 3.90 1.80
27.10 21:45

Полузащитник Дани Себальос фигурирует в списке претендентов на появление в составе столичной итальянской «Ромы».

Уже в январе 25-летний игрок середины поля может сменить место работы. В оформлении его аренды заинтересованы итальянские «волки».

Согласно информации источника El Nacional, лично Жозе Моуринью хочет видеть полузащитника, не проведшего за «бланкос» ни одного официального матча в сезоне, в рядах своего клуба.

Отметим, что в прошлой кампании Дани Себальос выступал по аренде за «Арсенал» и успел провести за команду Микеля Артеты суммарно 40 матчей и отличиться тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью Дани Себальос трансферы футбола - зима 2022
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