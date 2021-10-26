Модрич провёл 400 матчей за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал своё достижение в футболке «сливочных».

Поединок против «Барселоны», состоявшийся в минувшее воскресенье и завершившийся для мадридцев победой 2:1, стал для хорватского хавбека юбилейным. У 36-летнего игрока за спиной ровно 400 матчей за «королевский клуб».

«Невероятное достижение, чему я несказанно рад. Рассчитываю провести здесь ещё больше игр. Посмотрим, сколько ещё матчей мне удастся сыграть.

Никогда не думал, что смогу построить такую успешную карьеру. Реализовал в «Реале» свою мечту», - приводит слова Модрича клубный сайт испанцев.

@lukamodric10 Florentino Pérez



“Jugar 400 partidos con el @realmadrid es una felicidad tremenda." pic.twitter.com/4W4UgX649i — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2021

В нынешнем сезоне хорват отличился в 9 играх за «бланкос» 2 голевыми передачами.