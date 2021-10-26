Марсело хочет продолжить карьеру в Европе, а не в бразильском чемпионате

Ранее появилась информация, что защитник «Реала» Марсело окончательно принял решение покинуть Мадрид летом 2022 года, когда у него истекает срок действия контракта с испанским клубом. Различные источники сообщали, что бразилец намерен вернуться в родной чемпионат, пополнив ряды «Флуминенсе».

Однако, агент игрока Кайо Алвеш опроверг эту информацию. В интервью TNT Sports Алвеш заверил, что Марсело желает продолжить карьеру в одной из европейских команд. Вариант с возвращением в Бразилию он на данный момент не рассматривает.

К слову, на счету футболиста лишь один сыгранный матч в текущем сезоне за «Реал» - он вышел на замену в игре с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов.