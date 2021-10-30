Неймар прокомментировал волевую победу «ПСЖ» над «Лиллем»

Бразильский форвард Неймар высказался о непростой победе «ПСЖ» над «Лиллем» (2:1) в матче 12-го тура Лиги 1. Парижане уступали по ходу встречи, но в концовке смогли забить два гола.

«Достаточно тяжелый поединок. Нам противостоял сильный соперник. «ПСЖ» сражался до конца и был вознагражден за старания. Я очень доволен», - приводит слова нападающего RMC Sport.

Благодаря вчерашнему успеху парижский гранд увеличил отрыв от ближайшего преследователя до десяти баллов.

Что касается Неймара, то 29-летний бразилец принял участие в семи поединках чемпионата Франции, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.