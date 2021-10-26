Рамос близок к дебюту за «ПСЖ»

Испанский центральный защитник «Пари Сен-Жермена» Серхио Рамос вышел на финишный этап своей реабилитации.

Как информирует источник Le Parisien, 35-летний футболист готов вернуться в общую группу своей команды. Центрбек окончательно восстановился после повреждения икроножной мышцы. Таким образом, он может дебютировать в составе клуба уже в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем», что состоится в пятницу, 29 октября.

Напомним, что летом «ПСЖ» подписал Серхио Рамоса как свободного агента, поскольку у него истёк контакт с «Реалом».

Из-за регулярных проблем со здоровьем дебют испанца за парижан постоянно откладывался.