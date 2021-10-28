​Почеттино объяснил, почему Месси пропустил тренировку

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал журналистам на пресс-конференции о том, почему в четверг Лионель Месси не тренировался с командой.

- Месси ощущает дискомфорт, сегодня он тренировался индивидуально, - сказал Почеттино. По словам тренера, решение о том, сыграет ли аргентинец против «Лилля» будет принято непосредственно в день игры.

В то же время на сайте «ПСЖ» сообщается, что из-за инфекции с «Лиллем» не сыграет Килиан Мбаппе. Он начнёт тренироваться в начале следующей недели. Что касается Серхио Рамоса, который ещё не дебютировал за клуб, то опытный защитник имеет шансы начать заниматься в общей группе на следующей неделе.

Матч «ПСЖ» - «Лилль» стартует 29 октября в 22:00 по Москве.