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Чемпионат Франции. 1 лига

​Почеттино объяснил, почему Месси пропустил тренировку

28 Октября 2021 • 17:12 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
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29.10 22:00

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал журналистам на пресс-конференции о том, почему в четверг Лионель Месси не тренировался с командой.

- Месси ощущает дискомфорт, сегодня он тренировался индивидуально, - сказал Почеттино. По словам тренера, решение о том, сыграет ли аргентинец против «Лилля» будет принято непосредственно в день игры.

В то же время на сайте «ПСЖ» сообщается, что из-за инфекции с «Лиллем» не сыграет Килиан Мбаппе. Он начнёт тренироваться в начале следующей недели. Что касается Серхио Рамоса, который ещё не дебютировал за клуб, то опытный защитник имеет шансы начать заниматься в общей группе на следующей неделе.

Матч «ПСЖ» - «Лилль» стартует 29 октября в 22:00 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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