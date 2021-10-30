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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси и Вейналдум - худшие игроки «ПСЖ» в матче с «Лиллем»

30 Октября 2021 • 13:18 Комментировать (1)
ПСЖ
2:1
Лилль
окончен

Звездный нападающий Лионель Месси и голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум признаны худшими игроками «ПСЖ» в прошедшей встрече чемпионата Франции против «Лилля» (2:1). Оба футболиста получили от авторитетного издания Lequipe 3 балла из возможных десяти. Лучшим в составе столичного коллектива стал вингер Анхель ди Мария (8), забивший победный гол.

Во вчерашнем матче Месси провел на поле лишь первый тайм, после чего был заменен. Главный тренер команды Маурисио Почеттино объяснил замену мерами предосторожности. Аргентинец получил травму и мог усугубить ее, если бы вышел на второй тайм.

Лео пока неудачно выступает в чемпионате Франции. В пяти проведенных играх аргентинец не отметился голевыми действиями.

Месси впервые за 16 лет не сделал к ноябрю ни одного результативного действия в чемпионате

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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Комментарии (1)
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ингерман
30 Октября 2021 в 13:32
ай на очередной липовый зм ышо большей вклад внес.. зм для меци у в студью! )))
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