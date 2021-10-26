Гнабри считает Усмана Дембеле более совершенным игроком, чем Мбаппе

Оказывается, вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри является поклонником игры полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Немец даже уверен, что игрок каталонцев превосходит лидера сборной Франции Килиана Мбаппе.

Подобном мнением Гнабри поделился на съемках документального фильма о «Баварии» в разговоре с Томасом Мюллером, сообщает издание RMC Sport. Более того, в тизере киноленты запечатлена реакция полузащитника на такое странное сравнение своего партнера по команде.

Примечательно, что сильной стороной Дембеле футболист немецкого клуба считает дриблинг, которым, по его словам, не может похвастаться Мбаппе.