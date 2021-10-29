Вейналдум недоволен своим положением в «ПСЖ» - его не поддерживают южноамериканцы

После перехода из «Ливерпуля» в «ПСЖ» прошедшим летом полузащитник Джорджиньо Вейналдум пока так и не смог прижиться в парижском коллективе. Более того, голландец испытывает огромные трудности с адаптацией.

Как стало известно авторитетному французскому изданию L’Equipe, футболист жалуется на плохое отношение к нему со стороны своих южноамериканских партнеров по команде. Согласно источнику, они видят в нем конкурента Леонардо Паредесу, поэтому не очень активно идут на контакт.

Добавим, что в текущем сезоне Вейналдум лишь дважды провел все 90 минут поединка в составе «ПСЖ». Также ранее игрок признавался, что не всем доволен в новом клубе.