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Чемпионат Франции. 1 лига

Неймар предложил «ПСЖ» приобрести его партнёра по сборной Бразилии слухи

29 Октября 2021 • 10:04 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
1.30 5.70 9.50
Через 8 ч. 59 мин.

Вингер «Лидса» Рафинья Диас наверняка станет одним из самых затребованных футболистов на трансферном рынке в ближайшее время – бразилец здорово провел стартовый отрезок сезона в английской Премьер-лиге, а также сходу начал демонстрировать качественную игру в матчах за национальную команду своей страны, получив недавно дебютный вызов.

Таким образом, в переходе игрока тут же заинтересовался «Ливерпуль». Однако, как сообщает британское издание Daily Express, мерсисайдцам будет трудно оформить сделку по Рафинье.

Дело в том, что в борьбу может включиться «ПСЖ» и предложить «Лидсу» гораздо большую сумму. Согласно источнику, трансфер Рафиньи лично попросил осуществить Неймар, оставшийся впечатлен уровнем своего партнера по сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Рафинья ПСЖ Неймар
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