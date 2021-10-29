Вингер «Лидса» Рафинья Диас наверняка станет одним из самых затребованных футболистов на трансферном рынке в ближайшее время – бразилец здорово провел стартовый отрезок сезона в английской Премьер-лиге, а также сходу начал демонстрировать качественную игру в матчах за национальную команду своей страны, получив недавно дебютный вызов.

Таким образом, в переходе игрока тут же заинтересовался «Ливерпуль». Однако, как сообщает британское издание Daily Express, мерсисайдцам будет трудно оформить сделку по Рафинье.

Дело в том, что в борьбу может включиться «ПСЖ» и предложить «Лидсу» гораздо большую сумму. Согласно источнику, трансфер Рафиньи лично попросил осуществить Неймар, оставшийся впечатлен уровнем своего партнера по сборной.