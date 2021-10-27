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Неймар: «Мои слова не так поняли»

27 Октября 2021 • 23:14 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лилль
31.10 22:00

Недавно вингер «ПСЖ» Неймар дал комментарий по поводу того, что он устал от футбола из-за оказанного на него давления со стороны общества. Также бразилец подметил, что следующий чемпионат мира, наверное, станет для него последним в карьере.

Однако, игрок в разговоре с журналистами DAZN рассказал, что на самом деле имел в виду: «Люди неправильно поняли мои слова. Все вокруг говорят, что я не хочу больше играть и прекращу выступления за национальную сборную. Это не так. Я хотел донести, что для меня каждый сезон – как последний. Я проживаю каждый год как в последний раз, это разное».

Стоит добавить, что ранее объяснить публике высказывания Неймара пытался и его партнер по команде Маркиньос. 

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ПСЖ Неймар
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
27 Октября 2021 в 23:33
Чухморик заявил обиженно ,в ожидании что все упадут на колени и заплачут не покидай нас о великий , а реакция была вполне адекватной ,попсовик захандрил, сваливает ну и флаг в руки , а сейчас как все эти полупокеры слюни пускает ,дрищ
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