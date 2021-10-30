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Чемпионат Франции. 1 лига

Доннарумма прокомментировал победу над «Лиллем»

30 Октября 2021 • 13:54 Комментировать
ПСЖ
2:1
Лилль
окончен

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на победу в поединке 12-го тура чемпионата Франции. Парижане завоевали три очка в противостоянии с «Лиллем» (2:1).

Голкипер отметил, что не ожидал такого трудного матча. Он отметил, что в команде все счастливы, поскольку удалось одержать очень важную победу.

«Рады, что выиграли. Здорово, что мы переломили ход игры. Команда забила два важных гола и завоевала три очка. Отлично, что мы продолжаем лидировать», — цитирует Доннарумму пресс-служба парижского гранда.

Сейчас коллектив Маурисио Почеттино лидирует в таблице Лиги 1. Клуб набрал 31 очко в 12 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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