Доннарумма прокомментировал победу над «Лиллем»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на победу в поединке 12-го тура чемпионата Франции. Парижане завоевали три очка в противостоянии с «Лиллем» (2:1).

Голкипер отметил, что не ожидал такого трудного матча. Он отметил, что в команде все счастливы, поскольку удалось одержать очень важную победу.

«Рады, что выиграли. Здорово, что мы переломили ход игры. Команда забила два важных гола и завоевала три очка. Отлично, что мы продолжаем лидировать», — цитирует Доннарумму пресс-служба парижского гранда.

Сейчас коллектив Маурисио Почеттино лидирует в таблице Лиги 1. Клуб набрал 31 очко в 12 встречах.