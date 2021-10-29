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Чемпионат Испании. Ла Лига

Это'О – о «Золотом мяче»: «Если не Месси, то Бензема»

29 Октября 2021 • 12:19 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
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Через 8 ч. 59 мин.

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Камеруна Самуэль Это’О прокомментировал котировки букмекеров и различных порталов на победителя в номинации за звание лучшего футболиста по итогам 2021 года. Он считает, что «Золотой мяч» снова должен достаться Лионелю Месси.

«Я всегда буду поддерживать Лео, его мастерство никуда не делось. А еще он очень хороший человек. Если же исключить его кандидатуру, то тогда, наверное, отдал бы награду Кариму Бензема. Он блестяще справился с ролью лидера в «Реале» после ухода Криштиану Роналду», - приводит слова Это’О Marca.

Напомним, что оглашение результатов голосования и вручение самого престижного индивидуального приза в футболе запланировано на конец ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карим Бензема Золотой Мяч Самюэль Это’О
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