Это'О – о «Золотом мяче»: «Если не Месси, то Бензема»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Камеруна Самуэль Это’О прокомментировал котировки букмекеров и различных порталов на победителя в номинации за звание лучшего футболиста по итогам 2021 года. Он считает, что «Золотой мяч» снова должен достаться Лионелю Месси.

«Я всегда буду поддерживать Лео, его мастерство никуда не делось. А еще он очень хороший человек. Если же исключить его кандидатуру, то тогда, наверное, отдал бы награду Кариму Бензема. Он блестяще справился с ролью лидера в «Реале» после ухода Криштиану Роналду», - приводит слова Это’О Marca.

Напомним, что оглашение результатов голосования и вручение самого престижного индивидуального приза в футболе запланировано на конец ноября.