Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 281 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Неймар: «Знал, что Верратти - великолепный футболист, но не осознавал, насколько он хорош, гений»

26 Октября 2021 • 17:21 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
31.10 22:00

Форвард «ПСЖ» Неймар восторгается одноклубниками.

- Я очень счастлив играть рядом с Месси в «ПСЖ». Он не только кумир, но и большой мастер, гений и друг. Надеюсь, он напишет здесь историю, как делал в «Барселоне», - заявил Неймар La Repubblica.

- Больше всех в «ПСЖ» меня удивили Мбаппе и Верратти. Килиан молод, быстр и уже великий. Я знал, что Верратти - великолепный футболист, но не осознавал, насколько он хорош. Гений. Он один из лучших полузащитников, с которыми я играл, в одном ряду с Хави и Иньестой, - добавил Неймар.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Марко Верратти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
17:21 · Франция. Лига 1
Неймар: «Знал, что Верратти - великолепный футболист, но не осознавал, насколько он хорош, гений»
15:58 · Франция. Лига 1
Почеттино теряет доверие игроков и руководства «ПСЖ» 1
10:06 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Баварии» может перейти в «ПСЖ»
09:03 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в испанском гранде
25 Октября
23:39 · Франция. Лига 1
Мауро Икарди и Ванда Нара снова вместе 2
19:33 · Франция. Лига 1
С «Марселя» могут снять очки за поведение фанатов на матче с «ПСЖ»
19:21 · Англия. Премьер-лига
Маркиньос рассказал, почему сорвался его переход в «Челси»
18:59 · Франция. Лига 1
​Пока Ронжье играл против «ПСЖ», его дом ограбили
18:47 · Франция. Лига 1
Анри рассказал, почему Месси не удаётся проявить себя в «ПСЖ» 1
14:09 · Франция. Лига 1
Фанат сорвал контратаку «ПСЖ», чтобы сфотографироваться с Месси 2 фото
13:45 · Франция. Лига 1
Месси - один из худших игроков матча «Марсель» - «ПСЖ» 3
00:54 · Франция. Лига 1
Месси не смог забить в стартовых четырех матчах чемпионата – подобное случилось впервые за 16 лет 9
00:45 · Франция. Лига 1
Почеттино рассказал, чего не хватило «ПСЖ» для победы над «Марселем» 1
00:24 · Франция. Лига 1
Боевые нули в матче «Марсель» - «ПСЖ» - видео 1 видео
24 Октября
23:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» в меньшинстве сыграл по нулям с «Марселем» 6
Все новости
Рекомендуем