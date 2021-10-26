Неймар: «Знал, что Верратти - великолепный футболист, но не осознавал, насколько он хорош, гений»

Форвард «ПСЖ» Неймар восторгается одноклубниками.

- Я очень счастлив играть рядом с Месси в «ПСЖ». Он не только кумир, но и большой мастер, гений и друг. Надеюсь, он напишет здесь историю, как делал в «Барселоне», - заявил Неймар La Repubblica.

- Больше всех в «ПСЖ» меня удивили Мбаппе и Верратти. Килиан молод, быстр и уже великий. Я знал, что Верратти - великолепный футболист, но не осознавал, насколько он хорош. Гений. Он один из лучших полузащитников, с которыми я играл, в одном ряду с Хави и Иньестой, - добавил Неймар.