«ПСЖ» может потерять Месси и Мбаппе на неопределённый срок

«ПСЖ» может лишиться двух звездных футболистов на ближайшие поединки. По сообщениям журналистов Daily Mail, аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе не тренируются с командой.

Вполне вероятно, что оба нападающих не сыграют в предстоящих матчах против «Лилля» (чемпионат Франции) и «РБ Лейпцига» (Лига чемпионов).

В местном чемпионате подопечные Маурисио Почеттино уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.

Что касается положения в группе Лиге чемпионов, то парижский гранд с семью набранными баллами возглавляет квартет А.