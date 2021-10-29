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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» может потерять Месси и Мбаппе на неопределённый срок

29 Октября 2021 • 08:06 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лилль
1.30 5.70 9.50
Через 12 ч. 0 мин.

«ПСЖ» может лишиться двух звездных футболистов на ближайшие поединки. По сообщениям журналистов Daily Mail, аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе не тренируются с командой.

Вполне вероятно, что оба нападающих не сыграют в предстоящих матчах против «Лилля» (чемпионат Франции) и «РБ Лейпцига» (Лига чемпионов).

В местном чемпионате подопечные Маурисио Почеттино уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.

Что касается положения в группе Лиге чемпионов, то парижский гранд с семью набранными баллами возглавляет квартет А.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Карыч
29 Октября 2021 в 08:18
Гном боится выходить на поле, а то в очередной раз облажается и мячик новый левый не дадут! То-то плач будет!
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