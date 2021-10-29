Мбаппе хочет сыграть за сборную Франции на Олимпиаде

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился, что намерен поехать вместе со сборной Франции U-23 на следующую летнюю Олимпиаду, которая пройдет в 2024 году в Париже.

По словам футболиста, представлять свою страну на данном турнире – мечта его детства, которой он загорелся при просмотре соревнования в 2012 году. Мбаппе отметил, что после победы на чемпионате мира, ему хотелось бы добыть для местных болельщиков еще один международный трофей.

Также в интервью изданию L’Equipe форвард признался, что был очень разочарован решением клуба не отпускать его на Олимпиаду прошедшим летом после того, как взрослая сборная досрочно покинула чемпионат Европы.