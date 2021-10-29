Неймар возмущён критикой в свой адрес

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермена» Неймар явно недоволен, что образ его жизни обсуждается в футбольном сообществе.

Напомним, что прежде игрока уличили в несоблюдении режима, из-за чего у него невооруженным глазом просматривался избыточный вес.

«Нахожу неуважительными такие разговоры о себе. Неймар такой, Неймар сякой... Сам прекрасно знаю, как позаботиться о себе. На меня работает физиотерапевт, а с тренером мы на связи почти все 24 часа в сутки.

Если выпадает случай, я не упускаю возможность сходить куда-то развеяться. Я делаю это, зная, что завтра у меня нет тренировки. И не перестану поступать таким образом. Вы не должны оценивать меня по тому, что я делаю за пределами поля», - отметил Неймар в эфире YouTube-канала Fui Clear.