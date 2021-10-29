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Чемпионат Франции. 1 лига

Неймар возмущён критикой в свой адрес

29 Октября 2021 • 17:39 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лилль
1.30 5.70 9.50
Через 2 ч. 45 мин.

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермена» Неймар явно недоволен, что образ его жизни обсуждается в футбольном сообществе.

Напомним, что прежде игрока уличили в несоблюдении режима, из-за чего у него невооруженным глазом просматривался избыточный вес.

«Нахожу неуважительными такие разговоры о себе. Неймар такой, Неймар сякой... Сам прекрасно знаю, как позаботиться о себе. На меня работает физиотерапевт, а с тренером мы на связи почти все 24 часа в сутки.

Если выпадает случай, я не упускаю возможность сходить куда-то развеяться. Я делаю это, зная, что завтра у меня нет тренировки. И не перестану поступать таким образом. Вы не должны оценивать меня по тому, что я делаю за пределами поля», - отметил Неймар в эфире YouTube-канала Fui Clear.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
29 Октября 2021 в 18:06
И этот идиот хочет, чтобы его звездой считали и не трогали... Такого не бывает... Хочешь, чтобы меньше обсуждали - заведи нормальную семью и не шляйся по барам и вечеринкам.... Быть тебе только цирковой звездой... Хе-хе..
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