Месси впервые за 16 лет не сделал к ноябрю ни одного результативного действия в чемпионате

Аргентинский форвард Лионель Месси провел очередной матч в чемпионате Франции без результативных действий. 34-летний нападающий отыграл один тайм во вчерашней встрече с «Лиллем» (2:1), после чего был заменен в мерах предосторожности.

Стоит отметить, что в пяти матчах нынешнего розыгрыша Лиги 1 звездный футболист не сумел отметиться голевыми действиями. Как сообщается в твиттер-аккаунте Squawka, Лео впервые с 2005 года не совершил ни одного результативного действия в национальном чемпионате к ноябрю.

Месси перешел в парижский клуб прошлым летом из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. Аргентинец подписал с «ПСЖ» двухлетнее соглашение.

Месси - лидер Лиги 1 по числу нереализованных ударов