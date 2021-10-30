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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси впервые за 16 лет не сделал к ноябрю ни одного результативного действия в чемпионате

30 Октября 2021 • 11:49 Комментировать (7)
ПСЖ
2:1
Лилль
окончен

Аргентинский форвард Лионель Месси провел очередной матч в чемпионате Франции без результативных действий. 34-летний нападающий отыграл один тайм во вчерашней встрече с «Лиллем» (2:1), после чего был заменен в мерах предосторожности.

Стоит отметить, что в пяти матчах нынешнего розыгрыша Лиги 1 звездный футболист не сумел отметиться голевыми действиями. Как сообщается в твиттер-аккаунте Squawka, Лео впервые с 2005 года не совершил ни одного результативного действия в национальном чемпионате к ноябрю.

Месси перешел в парижский клуб прошлым летом из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. Аргентинец подписал с «ПСЖ» двухлетнее соглашение.

Месси - лидер Лиги 1 по числу нереализованных ударов

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Карыч
30 Октября 2021 в 12:32
Гном ярчайший представитель и обладатель днища, в которое превратился некогда очень престижный ЗМ. И заслуженно присуждаемый, а не даримый всяким победителям эйбаров. А сейчас даже не способным и на это. А чемпионом Америки был и Гари Медель. Причём дважды подряд! Никто ему не присудил ЗМ почему-то! Хотя Медель до сих пор бьётся за Болонью, а не ходит пешком по полю с инопланетной мордой.
Artur_one
30 Октября 2021 в 12:23
Месси в том году не забивал 6 матчей на старте, что не помешало в итоге забить 40 голов по итогу сезона. Я бы не стал говорить о провале, особенно в свете забитых важных 3 голов в ЛЧ. Во внутреннем первенстве пока не совсем идет игра, а где-то не фартит как в случае с 3 перекладинами.
ингерман
30 Октября 2021 в 12:00
ай меци своей ихрой в псж полностью поцтверждаец реноме распиаренного гнома.. )))
Artur_one
30 Октября 2021 в 12:22
Скорее твоему КриРо это более актуально, особенно в свете его не футбольных побед в виде накрученных подписчиков в инстаграме))
Devito792@gmail.com
30 Октября 2021 в 11:51
Пришелец не в себе
Карыч
30 Октября 2021 в 12:38
У него обнаружили венерианский вирус.А может и ещё какой...
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