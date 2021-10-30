Почеттино объяснил замену Месси

Звездный форвард «ПСЖ» Лионель Месси провел всего один тайм во вчерашнем матче чемпионата Франции против «Лилля» (2:1). О причине замены футболиста высказался наставник парижского коллектива Маурисио Почеттино.

«Пока не могу сказать точно, нужно пообщаться с врачами. Мы заменили его в мерах предосторожности, он не мог продолжать. Надеюсь, у него нет серьезной травмы. Он нам нужен в следующей встрече», - цитирует главного тренера Culture PSG.

Напомним, что на этой неделе Месси пропустил несколько тренировок команды.

В текущем сезоне Лионель провел пять матчей в Лиге 1 и не отметился голевыми действиями.