​Восстановление Рамоса идёт плохо

Процесс восстановления Серхио Рамоса после травмы идёт плохо. В программе El Larguero на Cadena SER сообщается о том, что опытный защитник до сих пор ощущает дискомфорт в камбаловидной мышце. В «ПСЖ» не знают, когда Рамос сможет начать тренироваться в общей группе, не говоря уже о сроках выхода футболиста на поле. Отмечается, что всё это негативно влияет на Рамоса с психологической точки зрения.

35-летний Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента. Опытный испанский футболист до сих пор не дебютировал в составе французского гранда.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 29 октября – против «Лилля».