Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 274 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

​Восстановление Рамоса идёт плохо

27 Октября 2021 • 18:36 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
31.10 22:00

Процесс восстановления Серхио Рамоса после травмы идёт плохо. В программе El Larguero на Cadena SER сообщается о том, что опытный защитник до сих пор ощущает дискомфорт в камбаловидной мышце. В «ПСЖ» не знают, когда Рамос сможет начать тренироваться в общей группе, не говоря уже о сроках выхода футболиста на поле. Отмечается, что всё это негативно влияет на Рамоса с психологической точки зрения.

35-летний Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента. Опытный испанский футболист до сих пор не дебютировал в составе французского гранда.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 29 октября – против «Лилля».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.10  22:00 Ницца ... Марсель 2.43 3.6 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
18:36 · Франция. Лига 1
​Восстановление Рамоса идёт плохо
16:21 · Франция. Лига 1
​Названо имя игрока «ПСЖ», которого в автомобиле ограбил трансвестит 3
13:52 · Франция. Лига 1
Звёздного футболиста «ПСЖ» ограбил трансвестит 4
12:33 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может сменить «ПСЖ» на «Манчестер Юнайтед» 5
12:26 · Франция. Лига 1
Футболист «ПСЖ» был ограблен проституткой 2
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на звёздного форварда «ПСЖ» 1
26 Октября
21:23 · Испания. Ла Лига
Гнабри считает Усмана Дембеле более совершенным игроком, чем Мбаппе 1
20:58 · Франция. Лига 1
«Ницца» - «Марсель»: прогноз и ставка на матч Лиги 1 – 27 октября 2021 1
20:50 · Франция. Лига 1
Мбаппе рискует пропустить матч с «Лиллем» из-за инфекции 1
18:30 · Испания. Ла Лига
Ди Марцио: «Реал» договорился с Мбаппе, следующая цель - Холанн 4
17:21 · Франция. Лига 1
Неймар: «Знал, что Верратти - великолепный футболист, но не осознавал, насколько он хорош, гений» 2
15:58 · Франция. Лига 1
Почеттино теряет доверие игроков и руководства «ПСЖ» 3
10:06 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Баварии» может перейти в «ПСЖ»
09:03 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в испанском гранде 2
25 Октября
23:39 · Франция. Лига 1
Мауро Икарди и Ванда Нара снова вместе 2
Все новости
Рекомендуем