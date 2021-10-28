Почеттино снова назвал Месси лучшим игроком мира

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино накануне противостояния с «Лиллем» в Лиге 1 рассказал о состоянии Лионеля Месси, который пропускал последнюю тренировку команды. Наставник сообщил, что завтра станет известно, не помешает ли аргентинцу мышечной дискомфорт принять участие в поединке, а также поговорил об адаптации игрока.

«Он уже привык к нашим требованиям. Месси преимущественно играет справа, но он может выступать на любой позиции. Это здорово, потому что можно перестраиваться по ходу матчей. Он – лучший в мире, футболист с невероятным пониманием игры», - приводит слова специалиста издание Paris Fans.

Напомним, что на данный момент звездному новичку парижан пока так и не удалось отметиться результативными действиями в четырех стартовых поединках внутреннего первенства.