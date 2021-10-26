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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино теряет доверие игроков и руководства «ПСЖ»

26 Октября 2021 • 15:58 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лилль
31.10 22:00

«ПСЖ» мощно стартовал в текущем сезоне и потерял всего пять очков в 11 турах Лиги 1, что позволяет ему иметь комфортный задел в 7 баллов от второго места. В Лиге чемпионов французы с 7 очками после трех туров лидируют в одной группе с «Манчестер Сити», «Брюгге» и «РБ Лейпцигом».

Тем не менее, будущее главного тренера команды Маурисио Почеттино остается неопределенным, так как в команде не всё гладко. По данным журналиста Абделла Бульма, некоторые футболисты начинают сомневаться в том, что аргентинский тренер - это правильный вариант для клуба. Не все игроки понимают, что от них требуется на поле. По информации Бульма, несмотря на хорошие результаты, у руководства «ПСЖ» также есть вопросы к тренеру.

Напомним, что Почеттино работает в Париже с первых дней 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Карыч
26 Октября 2021 в 16:48
Что и следовало ожидать!
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