Маркиньос рассказал, почему сорвался его переход в «Челси»

Ранее появлялась информация о том, что летом лондонский «Челси» связывался с «ПСЖ» по поводу трансфера защитника Маркиньоса. По предварительным данным, лондонцы предлагали 100 миллионов евро, но так и не смогли договориться с французской стороной.

Сам игрок в интервью Le Parisien подтвердил, что представители действующего обладателя Лиги чемпионов действительно выходили с ним на контакт: «К формальному предложению дело не дошло – «ПСЖ» моментально заблокировал любые переговоры. Они не готовы были отпускать меня ни за какие деньги. Это честь, ведь руководство показало, как сильно верит в меня».

Также Маркиньос отказался отвечать на вопрос, возможен ли его переход в будущем. Он заявил, что все его мысли сконцентрированы исключительно на выступлениях за «ПСЖ».