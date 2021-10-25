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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маркиньос рассказал, почему сорвался его переход в «Челси»

25 Октября 2021 • 19:21 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
9.00 4.75 1.37
30.10 17:00

Ранее появлялась информация о том, что летом лондонский «Челси» связывался с «ПСЖ» по поводу трансфера защитника Маркиньоса. По предварительным данным, лондонцы предлагали 100 миллионов евро, но так и не смогли договориться с французской стороной.

Сам игрок в интервью Le Parisien подтвердил, что представители действующего обладателя Лиги чемпионов действительно выходили с ним на контакт: «К формальному предложению дело не дошло – «ПСЖ» моментально заблокировал любые переговоры. Они не готовы были отпускать меня ни за какие деньги. Это честь, ведь руководство показало, как сильно верит в меня».

Также Маркиньос отказался отвечать на вопрос, возможен ли его переход в будущем. Он заявил, что все его мысли сконцентрированы исключительно на выступлениях за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Маркиньос
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